Il 13 dicembre al Museo Diocesano c’è l’incontro “Magnificenze. Caltanissetta nel XVI secolo”

CALTANISSETTA. Si svolgerà il prossimo 13 dicembre l’incontro “Magnificenze. Caltanissetta nel XVI secolo”. L’evento prenderà il via alle ore 18 nella sala conferenze “Francesca Fiandaca” del Museo Diocesano di Caltanissetta. Relazioneranno l’arch. Daniela Vullo, soprintendente di Caltanissetta, e la prof.ssa Rosanna Zaffuto Rovello, storica nissena.

“Magnificenza (lucimiento in spagnolo) era il termine che i documenti dell’epoca adoperano per definire lo stile di vita delle famiglie più in vista di Caltanissetta nel ‘500 e soprattutto dei principi Moncada.

La costruzione di edifici sacri e la loro dotazione di argenti e opere d’arte, insieme al lusso dei tessuti e dei gioielli, dimostravano non solo la ricchezza economica, ma anche la potenza politica e il livello sociale dei committenti. Attraverso l’analisi di diversi manufatti dell’epoca avremo modo quindi di scoprire un periodo poco noto della nostra storia.”