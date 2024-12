Gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta aderiscono all’iniziativa “Ri-giochi@mo”: entusiasmo e solidarietà

Gli alunni dei plessi delle scuole primarie “Michele Abbate” e “Santa Flavia” dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa “Ri-giochi@mo” dell’Associazione uno@uno, della Croce Rossa e di Poste Italiane. Il tema della solidarietà è molto sentito dai discenti ed è uno dei punti cardine del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto. E’ stata effettuata una raccolta di giocattoli per i bambini più bisognosi della nostra città. L’obiettivo principale dell’organizzazione e della nostra Istituzione scolastica è quello di infondere negli studenti i valori del dono, dell’amore e della sostenibilità. Sono stati donati giocattoli in buonissimo stato e anche nuovi.

La generosità è stata contagiosa, copioso il numero dei giocattoli donati. I discenti si sono impegnati altresì a scrivere delle letterine a Babbo Natale nelle quali chiedevano i loro desideri. Le richieste non sono state solo per se stessi, si è pensato soprattutto ai bambini che hanno bisogno, bambini a cui regalare un sorriso, ai familiari con problemi di salute, alla voglia di rivedere persone con le quali vi sono stati legami di affetto. Ci si augura che “Ri-giochi@mo” non sia un momento riferito solo al periodo natalizio, ma si espanda in vari modi per il resto dell’anno, affinchè l’attenzione su certe problematiche non spenga i riflettori, finite le feste. Nel plesso “Michele Abbate” gli alunni rappresentanti di ogni classe hanno consegnato ufficialmente i giocattoli e le letterine a Babbo Natale all’organizzazione. Nel plesso “Santa Flavia” le classi si sono alternate nella consegna dei giocattoli e delle letterine, a interagire con i volontari della Croce Rossa e fare foto spiritose in clima natalizio. Ha ritirato i giocattoli e le lettere Giulia Di Mauro, in rappresentanza della Croce Rossa di Caltanissetta, inoltre Giuseppe Cannavò si è occupato delle interviste e delle riprese video, in rappresentanza di uno@uno. Sono stati intervistati la preside Daniela Rizzotto, entusiasta per l’iniziativa, e il docente referente Salvatore Siina, per il plesso “Michele Abbate”, mentre la docente referente di plesso Silvana Riggi ha fatto gli onori di casa per “Santa Flavia” e si è occupata, in maniera creativa, dei collage fotografici dei due plessi.