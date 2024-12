Gela. Il sindaco Di Stefano: “Serve norma che consenta di utilizzare parte delle royalties per ripianare il bilancio”

GELA. Solo un provvedimento legislativo potrà tirare subito fuori la città di Gela dal dissesto finanziario, dalle imposte portate al massimo e dalla riduzioni dei servizi ai cittadini. E per riuscirci serve una norma che consente di utilizzare una parte delle royalties estrattive per ripianare il bilancio. Lo ha detto il Sindaco Terenziano Di Stefano a parlamentari regionali, nazionali, europei e senatori interventi al vertice convocato a Palazzo Di Città questa mattina.

“Sono soldi già nostri, ma accantonati – ha sottolineato il Sindaco – Sono 30 milioni in tre anni, ma basterebbero 13 per presentarci al Ministero entro fine anno con una ipotesi di bilancio riequilibrato. Serve una norma regionale e l’impegno bipartisan di tutti. Senza il bilancio stabilmente riequilibrato, non potremmo neanche procedere ad assunzioni e il personale comunale è ai minimi”.

Al tavolo istituzionale odierno, convocato dal Sindaco c’erano tutti i riferimenti politici della maggioranza. Per il M5S il gruppo consiliare, il parlamentare Ars Nuccio Di Paola e i senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante, oltre che la presidente del consiglio comunale Paola Giudice e l’assessore Simone Morgana. In remoto Giuseppe Lo Monaco, assistente dell’europarlamentare Giuseppe Antoci. Folta la rappresentanza del Pd, con l’ex ministro e parlamentare nazionale Giuseppe Provenzano, il deputato nazionale Anthony Barbagallo, segretario regionale del partito, ed in collegamento il capogruppo all’Ars Michele Catanzaro, il parlamentare europeo Giuseppe Lupo e l’assessore Peppe Di Cristina.

Nel centrodestra, oltre all’Mpa, presente il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, l’assistente parlamentare della deputata Ue FI Caterina Chinnici e dell’altro europarlamentare FI Marco Falcone. Il deputato regionale FdI Salvatore Scuvera non ha potuto prendere parte per impegni professionali pregressi . “Desidero ribadire che Fratelli d’Italia, all’opposizione di questa amministrazione, non si è mai sottratta quando si è trattato di aiutare la nostra città. Anche questa volta non faremo mancare il nostro supporto alla città”.

Di Stefano ha sottolineato che il territorio ha dato molto in termini di produzione e di conseguenze anche ambientali dalle attività estrattive. Il senatore Lorefice ha sottolineato con è necessaria una norma solo transitoria che destini una certa percentuale e non tutto l’importo dei 30 milioni”. L’ex ministro Provenzano ritiene necessario riprendere il Cis, ovvero il Contratto istituzionale di sviluppo, con una istruttoria avviata e poi bloccata.

Lunedì l’emendamento dem alla legge finanziaria regionale che amplia lo specchio dei Comuni che potranno accedere al contributo per gli enti in dissesto, compreso il Comune di Gela andrà in aula. Attualmente la norma regionale consentiva di accedere solo ai Comuni con abitanti non superiori ai 25 mila. Ora si punta ad allargare ai comuni fino a centomila abitanti.