Garante dei diritti persone con disabilità. Delia è partecipazione: “Con la mozione ne avevamo chiesto l’istituzione, ora questo impegno diventa realtà”

DELIA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato dell’associazione “Delia è partecipazione” relativo all’istituzione nel comune di Delia (CL) della figura del garante dei diritti delle persone con disabilità.

“Nell’aula consiliare del Comune di Delia, è stata istituita la figura del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, un passo importante per promuovere i diritti e le opportunità delle persone con disabilità, favorendo una piena partecipazione alla vita sociale e comunitaria.

La dottoressa Daniela Fasciana è stata eletta all’unanimità: un profilo di grande rilievo, una professionista preparata e competente, che saprà sicuramente interpretare al meglio questo ruolo e dare finalmente la giusta attenzione a un ambito di servizi che, purtroppo, da anni rappresentano il fanalino di coda di questa Amministrazione. Grazie, dottoressa @daniela fasciana, e buon lavoro!

È importante sottolineare che i consiglieri di minoranza hanno posto la sfera dei servizi sociali, e in particolare l’istituzione di questa figura, tra i punti centrali del proprio programma elettorale. Con la mozione presentata il 2 ottobre 2023, su iniziativa del dottor Giacomo Strazzeri, ne avevamo richiesto l’istituzione, e oggi questo impegno diventa realtà. Tuttavia, non possiamo ignorare come l’Amministrazione, ancora una volta, abbia cercato di attribuirsi la paternità di un’iniziativa che non le appartiene, raccontando i fatti in modo distorto.

Siamo fieri del nostro lavoro e orgogliosi di aver contribuito a un risultato che porterà benefici concreti a tutta la cittadinanza. Continueremo a impegnarci con la stessa determinazione, perché il bene della comunità è ciò che davvero conta”.