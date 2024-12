Famiglia intossicata da monossido, posta sotto sequestro la villetta a Cefalù

E’ stata posta sotto sequestro la villetta di Cefalù, in provincia di Palermo, dove la notte scorsa un turista tedesco di 36 anni è morto a causa delle esalazioni da monossido di carbonio. La sorella dell’uomo, di 34 anni, è ricoverata in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione del centro normanno. La loro madre e il patrigno sono stati invece trasportati all’ospedale di Partinico per essere sottoposti a trattamento nella camera iperbarica. A dare l’allarme è stato ieri sera il patrigno. L’uomo, insieme con la madre dei due ragazzi, si trovava in una camera al piano di sopra della villetta. I due trentenni invece occupavano una stanza al piano terra, dove avevano acceso un camino termico, su cui si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori. La famiglia era arrivata a Cefalù il 28 dicembre, dopo aver prenotato la struttura online.