Donna violentata a Catania: Codacons Sicilia Donna si costituisce parte offesa

In riferimento al grave episodio di violenza sessuale avvenuto nei pressi di Piazza Alcalà a Catania, dove una donna di 36 anni sarebbe stata aggredita da due uomini mentre attendeva l’autobus, il Codacons Sicilia Donna annuncia la propria costituzione come parte offesa nel procedimento penale avviato contro i responsabili.

L’Avv. Federica Prestidonato, Responsabile del Codacons Sicilia Donna, ha dichiarato:

“Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà alla vittima di questo ignobile e atroce crimine, ennesimo attacco ai diritti umani delle donne.

Il Codacons Sicilia Donna si impegna a sostenere la vittima in ogni fase del procedimento legale, assicurandosi che i responsabili siano perseguiti con la massima severità prevista dalla legge. È fondamentale che episodi di tale brutalità non restino impuniti e che si lavori attivamente per prevenire simili atti di violenza nella nostra comunità.”

Il Codacons Sicilia Donna invita le istituzioni locali e nazionali a intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare delle donne, nei luoghi pubblici. L’associazione ribadisce il proprio impegno nella tutela dei diritti delle vittime di violenza e nella promozione di una cultura del rispetto e della legalità.