Diga Ancipa, Mancuso(FI): “Accuse ingenerose e inutili contro Regione. Servono fatti e collaborazione per il bene di tutti”

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, interviene sulle polemiche relative alla gestione dell’emergenza idrica legata all’invaso Ancipa, condividendo l’operato del presidente Renato Schifani e del dirigente Salvatore Cocina. “Basta con queste accuse ingenerose, strumentali e inutili – dichiara Mancuso –. Stiamo lavorando senza sosta per risolvere una crisi che riguarda tutti, e queste polemiche non fanno altro che rallentare un lavoro importante.”

Mancuso ricorda che “la cabina di regia, cui partecipano tutti i sindaci del comprensorio, ha condiviso il piano per utilizzare al meglio le risorse dell’Ancipa. I lavori per collegare i nuovi pozzi al comune di Caltanissetta proseguono H24 e, una volta completati entro pochi giorni ormai, permetteranno di liberare risorse per i comuni dell’Ennese. Questo è il modo in cui si risolvono i problemi: con i fatti e la solidarietà e non con parole vuote e azioni violente.”

Sulle accuse di favoritismi politici, Mancuso è chiaro: “Sono polemiche strumentali. Il sindaco di San Cataldo, uno dei comuni coinvolti, è espressione di una forza politica di opposizione. È questa la prova che il presidente Schifani e la sua squadra lavorano pensando solo alle necessità delle comunità, senza favoritismi o scelte di parte.”

Infine, il deputato azzurro lancia un appello al senso di responsabilità: “Chi alimenta divisioni e fa dichiarazioni e compie azioni fuori luogo, in un momento così delicato, dà un pessimo esempio ai cittadini. Questo non è il momento per fare campanilismi o guardare al colore politico. È il momento di collaborare, perché solo così possiamo risolvere i problemi e garantire acqua a tutti.”