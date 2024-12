Dal trenino di Babbo Natale alla festa itinerante “Smart Move”, Caltanissetta città del Natale: incanto e magia per donare sorrisi a grandi e piccini

Come fosse un incantesimo Caltanissetta veste abiti fiabeschi e si trasforma in Caltanissetta città del Natale, donando sorrisi e serenità a grandi e piccini. L’atmosfera che avvolge il capoluogo nisseno scalda il cuore, culla i nisseni e li prende per mano per condurli lungo una strada alberata da momenti di condivisione e di convivialità, dove note natalizie si diffondono nell’aria, mentre il profumo delle caldarroste si appiglia alle narici riportando alla mente ricordi lontani e lasciando emergere la volontà di riscoprire le tradizioni, i sapori.

Il centro storico si accende di luci e di emozioni, viene visto dall’alto dalle cabine della ruota panoramica che, imponente e brillante, si muove e lascia abbracciare gli animi, mentre le vertigini per l’altezza solleticano lo stomaco. Vertigini che diventano stupore negli occhi dei bambini, guardando le installazioni luminose a forma di pacchetto regalo, di renna, di albero di Natale, sistemate in piazza. I bambini hanno la bocca appiccicosa di zucchero filato e tutto diventa ancora più dolce; le loro risate risuonano nell’aria dopo ogni giro sulla piccola giostrina di lato alla piazza o dopo aver fatto un giro sul Trenino di Babbo Natale, bianco come l’innocenza e blu come il cielo. Mano nella mano degli adulti, passeggiano lungo corso Umberto, mentre di lato sfilano le bancarelle colme di prodotti artigianali e gastronomia locale.

C’è vita in centro storico, c’è voglia di stare insieme. E lo sanno gli adulti che abbandonano per qualche momento i pensieri della vita quotidiana per lasciarsi trasportare dalla magia di Caltanissetta città del Natale e ritornare bambini per qualche istante. Camminando tra la folla, capita di rivedere quell’amico che da tempo non sentivi: “Come stai? A casa tutto bene? Buon Natale!”. E nell’abbraccio che ci si scambia viene racchiuso tutto il senso delle serate che la città sta vivendo. Ogni piccolo momento trascorso è un tassello che completa il puzzle di una felicità ritrovata. Una felicità che si è letta anche sui volti di chi, domenica scorsa, ha cantato e ballato alla festa itinerante “Smart Move – la festa a 4 ruote”, salendo su un autobus e divertendosi con la musica di artisti locali: TooReal e dei Tr3ntatr3giri. Dove anche il sindaco Walter Tesauro è salito a una fermata e si è posizionato alla consolle indossando gli abiti adrenalinici di un Dj.

Iniziativa, questa, che rientra in un piano di comunicazione per la promozione all’uso dell’autobus, coordinato dal Dirigente della Direzione III Urbanistica Mobilità del Comune di Caltanissetta, ing. Giuseppe dell’Utri, redatto dallo stagista, dott. Giovanni Bonsangue con l’Università di Padova e patrocinato dal Comune di Caltanissetta. Iniziativa, inoltre, che fa parte del progetto “Smartanissetta”, che ha l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Festa itinerante, ma anche spettacoli e serate di gala, tra musica e magia, mentre simpatiche mascotte richiamanti i personaggi Disney salutano e abbracciano i più piccoli, accompagnate da elfi canterini e da un Babbo Natale gioioso. Fin ora una scommessa vinta dall’Amministrazione Tesauro con la progettualità pianificata dall’assessore Delpopolo e Petrantoni e supportata dall’intera Giunta.

Caltanissetta vive uno spirito natalizio che ha ancora tanto da offrire, che vuole essere collante tra i cittadini e la voglia di stare insieme. Caltanissetta sorride, ama, accoglie la sua comunità perché forte è il desiderio di rinascita e perché è Caltanissetta, città del Natale.