“Costruire una politica per il territorio” partendo dal tema della mobilità urbana tra Caltanissetta e San Cataldo

SAN CATALDO. “Abbiamo messo il primo mattone per la costruzione di una politica per il territorio costruita insieme, grazie all’apporto di molte forze politiche, le quali vogliono dimostrare che si può progettare il bene comune, disinteressatamente “

E’ il commento di Gianfranco Cammarata, portavoce del Collettivo Letizia , sulla riunione di ieri sera che ha avuto per tema la Mobilità Urbana fra Caltanissetta e San Cataldo.

L’incontro ha voluto aggregare un ampio arco di forze politiche, rappresentanti delle due città interessate, con l’obiettivo di proporre alle Amministrazioni comunali di Caltanissetta e San Cataldo il progetto di modulare la mobilità urbana fra le due città, partendo dalla occasione offerta al FUA da un bando europeo che consente di arricchire le possibilità di movimento fra i due centri, diminuendo il traffico veicolare che intasa la via di collegamento principale, rappresentata dalla via Due Fontane, specie all’ingresso di Caltanissetta.

La scelta scellerata di ubicare la zona commerciale giusto all’imbocco della via di collegamento fra i due centri, infatti, obbliga spesso a lunghe attese e grandi perdite di tempo, oltre che inquinare fortemente l’ambiente. Ed è elevato il numero di pendolari che si muovono giornalmente ( studenti, professionisti e dipendenti), quasi obbligati all’uso del proprio mezzo per raggiungere i luoghi di studio o di lavoro o anche di incontro e di divertimento.

Ma non è al solo traffico veicolare che le forze politiche partecipanti all’incontro hanno rivolto la loro attenzione: si è parlato, infatti, anche di piste ciclabili, di spazi per i camminatori e per coloro che si dedicano alla corsa su strada.

Una visione che abbatte i confini delle due città e che propone una nuova maniera di affrontare le tematiche politiche e le questioni che il territorio propone all’attenzione. I consiglieri comunali delle forze aggregate presenteranno, a breve, una interpellanza alle rispettive amministrazioni comunali, per dare l’avvio a quanto convenuto.

Hanno preso parte alla riunione: Collettivo Letizia Futura Mezzogiorno Federato Orgoglio Nisseno Movimento 5 stelle Caltanissetta PD Caltanissetta Pd San Cataldo Sinistra Italiana CL Sinistra Italiana San Cataldo.