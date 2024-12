Consiglio comunale Mussomeli: approvato D.U.P. e Bilancio di previsione 2024 – 2026

MUSSOMELI – Approvato il bilancio di previsione 2024-2026, presenti consiglieri della maggioranza e, nella fase iniziale, anche alcuni dell’opposizione che, dopo la bocciatura della mozione sulla sanità, presentata e sottoscritta da Enzo Munì e Ruggero Mancino l’11 dicembre scorso, la minoranza presente ha abbandonato l’aula. E’ avvenuto ieri pomeriggio allorquando il consiglio comunale ha trattato per intero i punti all’ordine del giorno relativi all’approvazione regolamento per la disciplina, gestione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco dei lavori per l’anno 2024; 5) Programma triennale degli acquisti e di servizi 2024/2026;6) Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018, 2019, 2020; Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 ed il bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Enzo Vullo, Jessica Valenza e Yosella Schifano che hanno lamentato l’abbandono e l’assenza dall’aula da parte dell’opposizione. L’intervento del sindaco Catania, durante la riunione, ha evidenziato e chiarito al Consiglio la situazione finanziaria in cui oggi si trova il Comune, dicendosi fiducioso ed ottimista per il futuro della comunità. “Con la riunione e le approvazioni di oggi è un passo fondamentale – ha puntualizzato il sindaco Catania – per pianificare il futuro del nostro Comune e garantire risorse adeguate per gli investimenti, per i progetti e i servizi che migliorano la vita di tutti noi. Inoltre, grazie a questa approvazione sarà possibile procedere: alla stabilizzazione contrattisti; all’️allineamento contabile dei comune, allo ️sblocco dei crediti vantati dal comune (oltre 4 milioni) nei confronti dello Stato”. Il sindaco ha anche precisato che “Il bilancio prevede investimenti in vari settori, dalla cultura all’istruzione, dalla sicurezza ai servizi sociali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione. A conclusione di questo lungo e complesso percorso, ha concluso il primo cittadino, sento il dovere di ringraziare il Presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli per il lavoro prezioso svolto, gli assessori della mia giunta , tutti i consiglieri comunali di maggioranza, per il loro voto compatto e responsabile e per il loro costante impegno e contributo costruttivo, il segretario comunale, i Capi Area (Finanziaria, Amministrativa, Tecnica e Vigilanza) e il Collegio dei Revisori del Comune”.