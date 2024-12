Concerto di Natale a Mussomeli nella chiesa Madre. Arrivano le coriste della”Resonantiae Camera Chorus”

MUSSOMELI – C’è attesa per l’arrivo di domani pomeriggio da San Cataldo delle coriste della “Resonantiae Camera Chorus”, quando alle 19, dopo la messa vespertina, nella chiesa Madre, avrà inizio il loro concerto di Natale. Si tratta del coro di voci femminili, costituitosi nel gennaio 2016 presso l’Oratorio salesiano “San Luigi” di San Cataldo. Esso nasce con il desiderio di esplorare e far conoscere composizioni di autori contemporanei che propongono una scrittura corale nuova e talvolta ardita, usando, tuttavia, testi sacri del repertorio liturgico. Il gruppo è composto da 23 elementi suddivisi in Soprani primi, Soprani secondi e contralti. La preparazione vocale è curata dal soprano Ivana Stringi. Il direttore è il M* Daniele Riggi. Un momento musicale, in pieno clima natalizio, foriero di pace, serenità per la famiglia parrocchiale della Madrice, e non solo. Appuntamento, dunque, alle 19 di domani sanato 28 dicembre.