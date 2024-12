Comunità francescana festeggia i cinque secoli della chiesa di San Francesco a Mussomeli. Presente Padre Luigi Sapia

MUSSOMELI – Non uno ma cinque secoli di presenza nel territorio di Mussomeli (1524- 2024). Stiamo parlando dell’antica chiesa di San Francesco, dove la presenza dei francescani conventuali in questo lembo di terra ha formato una attiva comunità francescana, con la sua storia, a cui hanno aderito tanti figli mussomelesi, e non solo. Proprio questa comunità ha voluto festeggiare, nell’assoluta semplicità e col mai mancato ardore francescano, la ricorrenza prima che terminasse l’anno 2024, in omaggio a quanti si sono spesi per questa terra. E così Padre Fabrizio, fraticello della Copiosa Redenzione, attuale rettore della chiesa di San Francesco, con gli aderenti alla Milizia dell’Immacolata e gli Amici di San Francesco hanno pensato ad un gioioso momento comunitario, a cui è stato presente il francescano conventuale mussomelese Padre Luigi Sapia, che ha presieduto la liturgia eucaristica e successivamente all’incontro anche per la degustazione della “torta commemorativa” dal sapore, evidentemente, francescano. Così Padre Luigi Sapia sinteticamente ci parla del periodo in questione: “Quando nei primi decenni del 1500 il barone Giovanni Campo chiamò i francescani Conventuali, non c’era posto per loro dentro le Mura della Terra vecchia. Cosicché Chiesa e Convento sorsero accanto allo spiazzo dei concimai, che poi sarebbe diventato “Piazza Grande”, nell’ Ottocento “Piazza San Francesco” e nel Novecento “Piazza Umberto”. Sorse fuori le Mura, ma oggi è diventata la Chiesa più centrale di Mussomeli. Così pure lo spiazzo dei concimai è diventato la Piazza del Calvario, del Monumento ai Caduti in guerra, del Venerdì Santo, ecc. Dio spesso sceglie le cose più disprezzate per farne capolavori”. Degli appartenenti all’Ordine deo Frati Minori conventuali del circondario sono tuttora viventi i nostri compaesani Padre Luigi Sapia, Salvatore Buttaci, l’acquavivee Padre Angelo Sparacino ed il campofranchese P. Salvatore..