Campofranco. Ecco le date del Presepe Vivente che si svolgerà in piazza Crispi

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare il ritorno del nostro storico Presepe Vivente, giunto alla sua XVIII edizione. Le date sono 26, 28, 29 Dicembre 2024, 4, 5, 6 Gennaio 2025. L’orario dalle 18:00 alle 21:00, la location: Piazza Crispi.

Si tratta di un’esperienza unica destinata a trasportare i visitatori indietro nel tempo: si potranno assaporare i prodotti genuini e tipici del nostro territorio, accompagnati da un prelibato vino locale. Il tutto arricchito da un suggestivo sottofondo musicale e dalla passione di personaggi che rievocheranno gli antichi mestieri.

La manifestazione, realizzata dalla Confraternita S. S. Sacramento di Campofranco in collaborazione con numerosi volontari locali, vi farà vivere la magia del Natale in un’atmosfera unica e coinvolgente. Un appuntamento da non perdere per rivivere la tradizione e la spiritualità del Natale nel cuore del nostro paese.