Campofranco. Avviati i lavori di manutenzione sul tetto del plesso scolastico “Luigi Pirandello”

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco informa la cittadinanza dell’avvio di nuovi lavori di manutenzione straordinaria sul tetto del plesso scolastico L. Pirandello, volti a risolvere le infiltrazioni d’acqua che interessano l’edificio. L’intervento, affidato alla ditta G.C. Costruzioni s.r.l. per un importo complessivo di 19.228,81 euro (IVA inclusa), fa parte di un programma di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale.

Con questo ulteriore intervento, la spesa complessiva per la manutenzione dell’immobile supera i 200.000 euro. L’importo è stato impiegato per lavori di messa in sicurezza straordinaria, manutenzione ordinaria e indagini statiche e sismiche, confermando la grande attenzione dedicata dall’Amministrazione alla sicurezza e alla funzionalità di un edificio fondamentale per la nostra comunità scolastica.

Si specifica che i lavori riguardano esclusivamente la copertura dell’immobile e, pertanto, non comporteranno alcun disagio per le attività scolastiche, che si svolgeranno regolarmente.

Infine, i lavori hanno subito alcuni ritardi iniziali per il necessario coordinamento con il CEV (Consorzio Energia Veneto), proprietario dei pannelli fotovoltaici posti sulla copertura. Tale coordinamento si è reso indispensabile per salvaguardare gli impianti ed eseguire gli interventi in totale sicurezza. L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la comprensione e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti presso gli uffici competenti.