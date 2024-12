Caltanissetta, tagliato il nastro dei Mercatini di Natale: enogastronomia e artigianato locale in corso Umberto per celebrare l’eccellenza e la tradizione

Tra colori e note musicali natalizie, ieri 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, si è tagliato il nastro ai Mercatini di Natale della città di Caltanissetta, dove l’enogastronomia e l’artigianato locale sono il cuore pulsante di un’idea che vuole offrire alla Città non solo l’eccellenza e la tradizione, ma anche l’occasione di uno sviluppo economico che sia risposta concreta.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, Guido Delpopolo, con l’intento di accrescere lo sviluppo economico delle attività locali.

“Il taglio del Nastro ha rappresentato un nuovo inizio per la città di Caltanissetta – ha dichiarato l’assessore Delpopolo –. Natale significa nascita e per noi simboleggia la rinascita della Città.”

Ha proseguito poi sottolineando che tra le vie del Centro Storico, ieri, si respirava aria di festa, di felicità e di speranza. “Vedere i tanti bambini presenti, contenti e con gli occhi pieni di gioia è stato per l’intera giunta motivo di orgoglio che certamente – ha concluso – ci spingerà a fare sempre meglio, cercando tra le tante emergenze, di offrire un servizio ottimale nell’interesse dell’intera comunità.”

“È un momento emozionante per la Città e per questo Natale che inizia – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro –. Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un Natale pieno di eventi, festoso che possa coinvolgere tutta la comunità.”

I Mercatini di Natale, gestiti da Michele Ippolito, si inseriscono all’interno del progetto “Caltanissetta Città del Natale” del Comune di Caltanissetta, e si svolgeranno dal 13 al 29 dicembre con inizio ogni giorno alle ore 18:00. Sono posizionati nell’area pedonale di corso Umberto e propongono l’enogastronomia con prodotti della filiera corta e l’artigianato locali.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore agli Eventi e Spettacolo, Toti Petrantoni, il quale ha dichiarato: “Gli eventi natalizi sono improntati soprattutto per i bambini con un focus dedicato a loro. Ci aspettano giorni ricchi di tante attività che faranno da corredo ai mercatini, alle luminarie, alla ruota panoramica, al trenino. Il centro storico – ha continuato Petrantoni – sarà un luogo di grande attrazione. In un momento in cui la nostra Città attraversa delle criticità – ha concluso – era giusto alleviare i nisseni in questo periodo natalizio e far vivere loro con leggerezza queste vacanze”.

Forti emozioni e tanta aria di festa, dunque, quella che si è respirata ieri nel centro storico, allietata anche dalla vista della ruota panoramica e dalla facciata della Camera di Commercio illuminata e su cui era proiettata un’immagine a tema natalizio. Ascoltare le risate gioiose dei bambini, sentire il loro entusiasmo nel vedere la Città arricchita di emozioni e di magia. Passeggiare lungo corso Umberto, riscoprire la tradizione nissena, condividere attimi di magia portati dall’atmosfera del Natale; restare a osservare le facciate degli edifici su cui sono proiettate immagini a tema natalizio, assaggiare prodotti tipici e lasciarsi conquistare dai sapori e dagli odori, celebrare prodotti lavorati da mani sapienti ed esperte. Caltanissetta è tutto questo, è Caltanissetta città del Natale.