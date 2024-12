Caltanissetta, Stadio Tomaselli: approvato il progetto per ampliare la capienza

A seguito della Direttiva dell’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto, il Dirigente della Direzione II del Comune di Caltanissetta, Giuseppe Tomasella, ha predisposto una disposizione di servizio con la quale è stato affidato l’incarico per la progettazione dei lavori.

Il Dott. Sardo Giovanni Franco e l’Ing. Angelo Gammino, rispettivamente RUP e Progettista dei Lavori, hanno redatto il progetto che è stato presentato ed approvato in Giunta con deliberazione n. 153 del 13/12/2024.

Prima dell’entrata in vigore del decreto Pisanu, lo stadio Tomaselli faceva registrare una capienza pari a 9014 posti. L’entrata in vigore della suddetta Legge n. 41 del 2007, ha ridotto la capienza a 7500 unità, con un’ulteriore rimodulazione a seguito del pronunciamento della Commissione Provinciale di Vigilanza con verbale n. 9/2007, che ha escluso l’accesso alla gradinata centrale senza copertura.

Allo stato attuale, dunque, l’agibilità dello stadio è limitata alla tribuna coperta (posti 2564), parterre (posti 300), curva A lato CL (posti 1052) e curva B lato Delia (posti 1010), per un totale di 4670 posti.



I lavori di adeguamento che saranno realizzati dall’Amministrazione comunale restituiranno l’agibilità della gradinata centrale, incrementando la capienza dell’impianto nisseno fino al massimo consentito attualmente dalla legge di 7500 spettatori.

Un risultato importante non solo per lo sport nisseno e per tutte le società locali che utilizzano l’impianto per le gare casalinghe, ma anche in considerazione dell’ambiziosa prospettiva di ospitare eventi e spettacoli di grande richiamo a Caltanissetta.



I lavori consisteranno nella creazione di una via di fuga nella parte posteriore della gradinata, costituita da un nuovo cancello prospiciente un ampio spiazzale in conglomerato bituminoso in collegamento con l’esistente strada, nonché nell’ammodernamento dei bagni delle curve A e B e della tribuna scoperta.

Nella stessa delibera è stata autorizzata l’installazione di una ringhiera nella curva dei tifosi locali, dedicata al posizionamento di striscioni e di bandiere identificative, oltre all’acquisto di un nuovo materasso per la disciplina del salto in alto e 23 panche con appendiabiti da collocare negli spogliatoi.



“Rispettare e tutelare gli immobili comunali è una nostra priorità – commenta l’assessore Adornetto. Questi lavori saranno effettuati anche nell’auspicio che tutte le nostre realtà sportive possano raggiungere risultati sempre più prestigiosi.

È anche per tali ragioni che stiamo valutando l’ammodernamento dell’impianto di video-sorveglianza dello stadio e la collocazione all’ingresso di tornelli, elementi obbligatori per le competizioni di calcio professionistico”.