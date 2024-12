Caltanissetta. Progetto Sant’Agata, il 4 gennaio al teatro Regina Margherita in scena “La Fabbrica di Cioccolato”

La Compagnia Medea, come ogni anno, ha rinnovato la collaborazione con l’Associazione Copiosa Redenzione e, per il Progetto Sant’Agata, metterà in scena “La Fabbrica di Cioccolato”, sabato 4 gennaio, alle ore 20:00 al teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

Uno spettacolo liberamente ispirato dal libro di Roald Dahl e messo in scena, con grandissimo successo, dalle produzioni cinematografiche hollywoodiane del 1971 diretto da Mel Stuart e interpretato da Gene Wilder e nel 2005 diretto da Tim Burton con Jonny Depp.

La regia dello spettacolo che andrà in scena al Teatro Regina Margherita è di Ivan Giumento con il coordinamento generale di Tiziana Ciresi.

Sul palco, a dare vita alla storia, saranno presenti gli attori della compagnia sancataldese Andrea Zimarmani e Sofia Cazzetta. Tra gli interpreti saranno in scena anche Maria Grazia Bonura, Giovanna Camilleri, Marisa Catalano, Maria Carmela Lovetere e i bambini del progetto Sant’Agata.

Dietro le quinte, per la perfetta riuscita della pièce teatrale, hanno collaborato Dorotea Bonura per la scenografia, Elena Mirisola e Daniela Nicolosi per la sartoria e MT vision per il service.

“Si tratta di un progetto per noi molto importante perché permette di far capire ai nostri bambini che ciascuno può essere importante e arrivare alla ribalta delle scene” hanno commentato i volontari del progetto Sant’Agata.

“Rispondendo all’invito di Gesù Cristo e in linea con la visione di Padre Wuilton, fondatore della Copiosa Redenzione, ci prendiamo cura dei bambini sostenendoli materialmente e culturalmente grazie all’intervento di tanti altri benefattori che in questi 10 anni hanno imparato a conoscerci – ha raccontato Frà Andrè -. Dietro allo spettacolo teatrale c’è il nostro desiderio di vederli crescere promuovendo e sostenendo valori di fiducia, autostima ma con un animo caritatevole e altruistico”.

Lo spettacolo, oltre alla sua finalità ludica e di intrattenimento, punta a sottolineare i valori dell’onestà e dell’amore del prossimo iniziando già dalla propria famiglia e da chi ci circonda. Un messaggio che l’associazione Copiosa Redenzione ogni giorno trasmette a chiunque incroci nel proprio cammino.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

E’ possibile prenotare il proprio posto in sacrestia della chiesa S.Agata al Collegio