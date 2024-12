Caltanissetta, musica etnica nel cuore della Città con i SudSona: appuntamento questa sera 15 dicembre in corso Umberto

Domenica 15 dicembre, alle 19:30, in Corso Umberto si esibirà il gruppo di musica etnica SudSona in seno alla programmazione degli eventi natalizi del Comune di Caltanissetta.

Il gruppo SudSona, fondato dal cantautor nisseno Raffaele Messina, presenterà lo spettacolo Il Sud nel Cuore, uno spettacolo musicale teso a valorizzare la storia e la tradizione della Sicilia e del Sud Italia in generale. In esso vengono affrontati temi legati alla storia della Sicilia e del Meridione, soffermandosi in particolare sul periodo del Risorgimento e dell’Unificazione d’Italia, sviscerandone i veri fatti di tale periodo nascosti dalla storia ufficiale.

Lo spettacolo è molto energico e dà spazio al ritmo che caratterizza il Meridione d’Italia ovvero la tarantella nonché alla tradizione del Natale in Sicilia.

SudSona è un gruppo di musicisti di lunga esperienza nel campo musicale, nato nell’autunno del 2017 ed ha all’attivo già diversi concerti. A marzo 2018, in occasione della 73° Festa del Mandorlo in Fiore, si è esibito al Palacongressi di Agrigento aprendo il concerto di Eugenio Bennato e suonando insieme al noto cantautore napoletano alcuni brani del suo repertorio.

A fine Marzo 2018 si è esibito inoltre presso l’Auditorium della RAI di Palermo.

A Marzo 2019 è stato ospite a RAIRadio1 del programma “Auditorium”.

Ha effettuato altresì concerti in teatri e Musei della Sicilia, nonché in varie manifestazioni di piazza estive, ed è stato ospite del Festival popolare siciliano “Canta e Cunta” presso la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo.

Il gruppo è composto dai seguenti elementi:

Raffaele Messina: chitarra classica, chitarra battente, voce solista

Mimmo Pontillo: mandolino, mandola, buzuki, mandoloncello

Enrico Falzone: fisarmonica, voce

Pierfrancesco Fazio: tamburelli, percussioni, voce

Luigi Cuscunà: basso