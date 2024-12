Caltanissetta, Messa in aula consiliare con il Vescovo Mons. Russotto. Il sindaco Tesauro: “Siamo vicini ai cittadini, fondamentali l’unione e la collaborazione per il bene della Città”

“Ringrazio ognuno di voi che oggi ha partecipato a questa Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo. Per noi è importante quanto pronunciato da Mons. Russotto, ha raggiunto i nostri cuori in particolare per l’invito che ha rivolto a ognuno di noi. Ringrazio i dipendenti che lavorano con il sorriso sulle labbra e con grande coesione ed eccellenza, così come ringrazio il consiglio comunale che lavora ogni giorno per il bene comune della nostra città.”

È intervenuto così il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, al termine della celebrazione liturgica del Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, avvenuta questa mattina, 23 dicembre, in aula consiliare.

Il sindaco Tesauro ha proseguito affermando che l’intera amministrazione è vicina alla comunità, che ogni giorno si impegna con abnegazione e passione attraverso il proprio lavoro ad affrontare le problematiche e a dare risposte concrete.

“Abbiamo cercato di donare un sorriso a tante persone organizzando un Natale che possa offrire serenità e gioia, soprattutto ai bambini. Siamo vicini ai nostri cittadini cercando di allontanare la tristezza e la sofferenza.”

Ha proseguito, poi, lanciando un appello incentrato sulla collaborazione e sull’unione nell’interesse della città, per poterle offrire il meglio, per poterle dare un volto differente e dare la possibilità alle persone di vivere una vita più agevole.

“Noi accogliamo qualsiasi idea e cerchiamo dei punti di incontro a beneficio della comunità – ha concluso il sindaco Tesauro –. Ognuno di noi è chiamato a svolgere un ruolo nell’interesse della città ed è per questo che chiedo di essere collaborativi per dimostrare ai nostri cittadini la nostra presenza e la nostra vicinanza.”