Caltanissetta. L’assessore Oscar Aiello (Lega): “Il finanziamento per il Parco Comunale “Villa Monica” un successo per la Città”

CALTANISSETTA. Un passo significativo verso il rilancio e la valorizzazione della nostra città: sono lieto di annunciare che nella finanziaria regionale sono stati inseriti ed approvati gli interventi di sistemazione, manutenzione straordinaria e ripristino del Parco Comunale “Villa Monica”. Lo ha affermato l’assessore della Lega Oscar Aiello.

“Questo importante risultato è frutto dell’impegno della Lega e di una visione politica che pone Caltanissetta al centro dell’attenzione. Grazie al costante supporto del mio partito, la Lega, e in particolare al prezioso lavoro del Commissario provinciale, il Sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, e dei Deputati regionali – On. Salvo Geraci, On. Luca Sammartino, On. Mimmo Turano, On. Enzo Figuccia e On. Pippo Laccoto – abilmente coordinati dal Commissario regionale, Sen. Nino Germanà, è stato possibile concretizzare un progetto che restituirà alla città uno spazio pubblico di grande valore”.

Aiello ha proseguito: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Lega, che ha accolto la mia richiesta di finanziamento, dimostrando concretamente l’interesse e l’attenzione per il futuro di Caltanissetta. Risposte concrete sono state date anche in altri 10 Comuni della Provincia nissena, oltre al precedente finanziamento di 725 mila euro che aveva già ricevuto il Comune di Serradifalco grazie al suo Sindaco”.

Tornando a Caltanissetta, Aiello ha poi rilevato: “Questo finanziamento rappresenta non solo una risposta alle esigenze della cittadinanza, ma anche un segnale chiaro di quanto sia importante avere una classe dirigente con salde radici locali e solidi riferimenti politici nei Governi nazionale e regionale.

Nei primi cinque mesi di questa amministrazione, abbiamo mantenuto le promesse fatte ai nisseni durante la campagna elettorale, ottenendo risultati tangibili per la città. Prima il finanziamento per il rifacimento della rete idrica ottenuto grazie al lavoro del Sindaco Walter Tesauro e dell’On. Mancuso, e ora questo nuovo successo che testimonia l’importanza di una sinergia tra istituzioni e partiti politici.

Questo è solo l’inizio. Continueremo a lavorare con determinazione per realizzare interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini e valorizzino il nostro territorio. Villa Monica tornerà a essere un luogo di riferimento per la comunità nissena, grazie a un progetto che non è solo di recupero, ma di rilancio dell’identità cittadina”.