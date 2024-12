Caltanissetta. I consiglieri di minoranza hanno sospeso la partecipazione alle sedute della VI^ Commissione

CALTANISSETTA. I consiglieri comunali, titolari della VI Commissione Consiliare, Annalisa Petitto (CLTUTTALAVITA), Calogero Palermo (INSIEME), Roberto Gambino ( AVANTI COSÌ), Vincenzo Cancelleri (FARE CENTRO CON TOTÒ LICATA), Federica Scalia (MOV 5 STELLE), Armando Turturici (FUTURA E DEMOCRATICA) e Luigi Bellavia (ORGOGLIO NISSENO) hanno reso noto che i rispettivi gruppi consiliari, a decorrere da oggi 3 dicembre 2024, sospenderanno la partecipazione alle sedute della suddetta commissione.

“Tale decisione – si legge in una nota – scaturisce dal continuo mutare dell’orientamento dei colleghi di maggioranza e del presidente della commissione, in merito al necessità di convocare un consiglio comunale monotematico sulla sanità funzionale a votare un atto di indirizzo diretto al sindaco che sarà chiamato, all’interno della conferenza dei sindaci, a discutere l’atto aziendale dell’ASP di Caltanissetta ed a sollevare le problematiche dei servizi sanitari affinché vengano discussi e risolti”.

Secondo i consiglieri: “In questi mesi i lavori della commissione sanità sono stati impostati, con audizioni e confronti, nell’ottica di portare la discussione sulle citate problematiche in consiglio comunale e ciò anche in considerazione del fatto che il vertice dell’ASP, dott. Salvatore Lucio Ficarra, ha comunicato ufficialmente al presidente della VI commissione, Vincenzo Piscopo, che riconosce come proprio unico e solo interlocutore il Sindaco.

Preso atto che, per evidenti motivi di natura politica, l’attuale maggioranza ha mutato il proprio intendimento circa l’opportunità di affrontare le problematiche della sanità in sede istituzionale e pubblica, così vanificando di fatto il lavoro di questi mesi di commissione, si ritiene di dover assumere la decisione che con la presente si comunica”.