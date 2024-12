Caltanissetta, fantasia e tradizione per i più piccoli con “Natale con i Pupi”: appuntamento il 24 dicembre

Festeggiare il Natale con i più piccoli, regalando loro momenti di fantasia e di magia, dove la tradizione e il divertimento faranno da sfondo. Il 24 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 si terrà a Caltanissetta “Natale con i Pupi”, un evento ludico-culturale pensato per i bambini della città e in generale per i più piccoli che vorranno vivere una mattina piena di fantasia, tradizione e divertimento. Fortemente voluto dalla V Commissione Consiliare “Cultura, Attività Sociali”, presieduta dalla consigliera Alessandra Longo, l’evento vedrà lo svolgersi di diverse attività con la presenza di elfi, giochi tradizionali, un gonfiabile natalizio unico in Sicilia, l’arrivo di Babbo Natale Super Star (con l’attore e performer nazionale Bruno Ruggieri) e lo spettacolo di Opra dei pupi “Angelica, inganni e duelli a Parigi”, nell’atrio della Biblioteca Scarabelli. Quest’ultimo è promossa da Naponos Teatro Etico APS in collaborazione con l’Associazione Opera dei Pupi Vaccaro Mauceri, che da diverse generazioni contribuisce a mantenere in vita una delle tradizioni più importanti e spettacolari della nostra terra. Un appuntamento da non perdere, dunque, non solo per i più piccoli ma anche per chi ha nostalgia dell’infanzia e ha voglia di vivere momenti indimenticabili.