Caltanissetta, distribuzione idrica passa da 5 a 3 giorni. Tesauro: “Ottimo risultato grazie al lavoro di squadra”

La diga Ancipa torna a riempirsi, superando i 7 milioni di metri cubi di acqua. Una notizia arrivata come buon auspicio per questo 2024 che sta per terminare e che fa ben sperare per la crisi idrica che in questi mesi duri ha investito la Sicilia e in particolare i territori del Nisseno. Grazie a questa maggiore disponibilità, la cabina di regia regionale, su proposta del coordinatore Salvatore Cocina, e sentiti gli organi di governo del servizio idrico costituiti dai sindaci dei Comuni dell’Ennese e del Nisseno, nella serata di domenica ha dato il via libera all’aumento dei prelievi e dei giorni di erogazione idrica a favore dei centri delle due province e lo ha comunicato a Siciliacque per darne esecuzione. Infatti, a Caltanissetta la turnazione dell’erogazione idrica passa da 5 a 3 giorni. Un risultato concreto e importante per i nisseni che oggi possono trovare sollievo e avere ripristinato, anche se parzialmente, il diritto al bene primario ed essenziale quale è l’acqua. E anche un risultato del quale il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, sentito dalla redazione de Il Fatto Nisseno, esprime soddisfazione: “Gli invasi si sono riempiti grazie alle piogge e alle nevicate di questi giorni – inizia il sindaco Tesauro –. E se la turnazione idrica nella nostra città passa da cinque a tre giorni è merito anche del lavoro di sinergia con il governo regionale e con la Cabina di Regia, la cui attività è sempre stata costante e vicina alla problematica.”

Con il maggior volume di acqua presente nell’invaso in provincia di Enna, prossimo a ritornare ai livelli ordinari, la cabina di regia ritiene possibile aumentare le erogazioni di acqua per circa 40 litri al secondo per i cinque comuni dell’Ennese serviti, per le città di Enna e Caltanissetta e per San Cataldo.

Prosegue, il sindaco Tesauro, ringraziando il governo Schifani e il Capo della Protezione Civile, Salvo Cocina, presenti sin dall’inizio della crisi idrica, e per quanto è stato fatto sin dalla ricerca dei pozzi fino agli interventi sulla rete idrica, attività che si inseriscono nelle prospettive volute dal presidente Schifani non solo verso la siccità, ma anche verso l’emergenza rifiuti in Sicilia. “Mi preme ringraziare anche per la sensibilità con cui è stata accolta l’Amministrazione che è stata parte attiva rispetto le decisioni politiche e logistiche cominciate sin dal mio insediamento.”

Il sindaco Tesauro, inoltre, ringrazia il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, per la sua continua presenza e attenzione verso la problematica, sottolineando come l’aspetto sinergico tra le Istituzioni sia stato fondamentale.

“Sono soddisfatto di quanto ottenuto in queste ore – continua Tesauro –. È un traguardo importante che fa ben sperare per il futuro e che potrà donare serenità ai cittadini che sono stati in forte sofferenza durante questi mesi. C’è ancora molto da lavorare per ridurre la turnazione e arrivare a uno stato di completa normalità – conclude Tesauro –, ma l’amministrazione è vicina ai suoi cittadini e proseguiremo con impegno e abnegazione per il benessere della città.”

Tuttavia, sentita anche Caltaqua, ha confermato che in serata e domani verrà diffusa una nota attraverso il sito con la rimodulazione dei nuovi turni.