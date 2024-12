Caltanissetta, cambio di location ma non di programma per “Natale con i Pupi”: gli eventi della Vigilia si svolgeranno al Foyer e al Teatro Margherita

Natale con i Pupi: gli eventi della Vigilia si svolgeranno al Foyer e al Teatro Margherita

Cambio di location ma non di programma per “Natale con i Pupi”, la manifestazione ludico-culturale fortemente voluta dalla V Commissione Consiliare “Cultura, Attività Sociali”, presieduta dalla consigliera Alessandra Longo.

L’evento, pensato per i bambini della città e in generale per i più piccoli che vorranno vivere una mattina piena di fantasia, tradizione e divertimento, si svolgerà al coperto per evitare qualsiasi problema legato al maltempo.

Non cambiano gli orari e gli artisti coinvolti ma soltanto i luoghi dove verranno accolti i visitatori.

Dalle ore 10.00 elfi e aiutanti di Babbo Natale, capitanati dalla travolgente allegria di Giorgia D’Angelo, aspetteranno i bambini al Foyer del Teatro Margherita (ingresso dal portone principale del Municipio in Corso Umberto)

Alle ore 11.00 inizierà l’Opra dei Pupi sul palco del Teatro Margherita con ingresso principale in Corso Vittorio Emanuele. I bambini e gli adulti potranno accomodarsi e assistere allo spettacolo “Angelica, inganni e duelli a Parigi” con un copione si avvale della penna dell’autore siracusano Salvo Canto.

A prestare la voce ai personaggi sono attori siciliani di rilievo nazionale: Rita Abela, Francesco Di Lorenzo, Lorenzo Falletti e Davide Sbrogiò.

Alle ore 12.00 si tornerà al Foyer del Teatro Margherita, nel secondo piano di Palazzo del Carmine. Lì Babbo Natale che, per l’occasione, sarà interpretato dall’attore e performer nazionale Bruno Ruggieri, saluterà tutti augurando una gioiosa festività prima di potersi rimettere in marcia, nella sua slitta, per portare i doni a tutti i bambini del mondo.

A coordinare tutto il progetto èNaponos Teatro Etico APS in collaborazione con l’Associazione Opera dei Pupi Vaccaro Mauceri, ben noti per mettere in scena, da diversi anni, spettacoli ispirati alla “Storia dei Paladini di Francia” di Giusto Lo Dico.

Lo scopo è quello di promuovere l’Opera dei Pupi, già riconosciuta patrimonio dell’Umanità per UNESCO, stimolando gli spettatori alla conoscenza del teatro, delle maestranze artigianali, della letteratura e della ricchezza storico-culturale siciliana.Leggi tutti i dettagli sull’evento “Natale con i PUPI” al link:https://comune.caltanissetta.it/it/events/natale-con-i-pupi