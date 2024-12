Caltanissetta. Approvato in Prefettura il progetto del Comune Capoluogo per prevenire truffe agli anziani

CALTANISSETTA. A seguito del parere espresso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nella mattinata odierna, alla presenza del Sindaco di Caltanissetta, la Prefettura ha approvato il progetto finalizzato alla realizzazione di campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio.

Il finanziamento per un ammontare complessivo pari a €. 22.818,89 è stato concesso nell’ambito della quota riservata al Ministero dell’Interno per il perseguimento degli obiettivi individuati dal Fondo Unico Giustizia.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato l’impegno profuso dalle Istituzioni per contrastare, in particolare, il fenomeno delle truffe agli anziani nel più ambio ventaglio delle politiche volte a incrementare la sicurezza percepita e reale, perseguita anche attraverso lo strumento del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, recentemente sottoscritto con il Comune capoluogo.

Al termine della riunione, il Sindaco di Caltanissetta ha espresso particolare apprezzamento per l’ulteriore opportunità offerta dal Ministero che ha permesso di accedere a fonti di finanziamento complementari per la realizzazione dell’obiettivo di assicurare maggiori condizioni di sicurezza ad un segmento della popolazione oggetto, in tutto il territorio nazionale, di meccanismi che, facendo leva sui legami affettivi con i propri familiari, tendono a defraudarli.