Caltanissetta. All’IISS “Luigi Russo” intervento formativo del Consolato dei Maestri del Lavoro con premiazione di 2 studenti

CALTANISSETTA. Si è svolto nell’Aula Magna dell’I. I. S. S. “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, “l’Intervento Formativo” su: “Formulazione Budget; Controllo di Gestione”; “Sicurezza Informatica”; “I Pericoli della Rete”; “Le Difese Possibili”; “l’Etica del Lavoro”, promosso dal Consolato Provinciale dei “Maestri del Lavoro” di Caltanissetta, rivolto agli studenti delle classi 4° e 5° ad indirizzo economico e grafico dell’Istituto.

Dopo la calorosa accoglienza al Consolato, da parte del collaboratore della dirigente Prof. Michele Vruna, ha preso la parola il Console Provinciale Mdl. Francesco Cagnina, sottolineando l’importanza della presenza dei Maestri del Lavoro nelle Scuole, con un programma molto intenso e proficuo per gli studenti dei diversi Istituti, che il Consolato sta svolgendo in tutta la Provincia di Caltanissetta.

Presenza creata da un protocollo d’Intesa fatto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro. Quindi il Console ha presentato i Maestri Relatori della giornata: Mdl Michela Risorto, Mdl Costantino Sferrazza, Mdl Dott. Letterio Iachetta, Cav. Mdl Francesco Cagnina, e gli altri Maestri presenti all’Evento, Mdl G.ppe Carrubba, Mdl M.le Foderà e Mdl Uff. Calogero Defraia. Presente all’Incontro il Capitano dei Carabinieri Cav. Diego Salvatore Dimora, in servizio presso la Procura Generale di Caltanissetta.

Nel corso degli interventi in programma, c’è stata l’importante cerimonia di premiazione di 2 studenti meritevoli Diplomati con 100/100 e la Lode, un maschio ed una femmina i più giovani d’età. Così con grande soddisfazione il Capitano Diego Dimora, assieme al Console Francesco Cagnina, ha consegnato alla Dir. Scolastica Maria Rita Basta le significative Pergamene per gli Studenti “Lavinia Paterna” e “Lorenzo Paolo Firrera”, donate dal Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta.

La Maestra Michela Risorto assieme al Maestro Costantino Sferrazza già responsabili amministrativi, rispettivamente dell’Enel e del Gruppo Averna, hanno trattato i temi “Formulazione Budget; e Controllo di Gestione”, quindi soffermandosi sugli ambiti economici, hanno puntualizzando che il budget è lo strumento di programmazione delle attività svolte dal personale e finalizzate alla conduzione economica dell’impresa, la sua efficacia dipende dal coinvolgimento del gruppo di lavoro. Infatti il conto economico di periodo e quello proiettato a fine anno sono oggetto di riunione periodica del gruppo dei responsabili che forniscono al Cda il monitoraggio dell’andamento aziendale e le motivazioni degli scostamenti avvenuti rispetto al budget.

Poi il Maestro Dott. Letterio Iachetta, già responsabile Informatico del Gruppo Averna, ha trattato diversi argomenti :“Sicurezza Informatica”; “I Pericoli della Rete”; “Le Difese Possibili” e gli sviluppi futuri, dando delle nozioni molto importanti e preziose per gli studenti.

Mentre il Console Francesco Cagnina, ha trattato “l’Etica del Lavoro”, sviluppando l’importanza che riveste il ruolo degli studenti quando completano il loro ciclo di studi con l’inserimento nel mondo del lavoro. Infine il Console Francesco Cagnina ha concluso il seminario, ringraziando la Dir. Scolastica Prof.ssa Maria Rita Basta, il Collaboratore Prof. Michele Vruna, tutti i Docenti presenti, i Maestri del Lavoro ed il gran numero di Studenti che hanno partecipato all’incontro per l’accoglienza e l’attenzione prestata. In particolare, sottolineando l’importanza della formazione continua per il consolidamento e l’innovazione delle proprie competenze professionali.