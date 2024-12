Caltanissetta. Albero formato da 70 trattori per celebrare un Natale di unione, speranza e solidarietà

CALTANISSETTA. Un evento unico nel suo genere per celebrare un Natale all’insegna della condivisione della tradizione, ma anche dell’innovazione con un forte quanto inequivocabile spirito di comunità. E’ quello che s’è svolto davanti al piazzale del Pian del Lago dove 70 trattori hanno dato vita ad un albero di Natale con tanto di luci e luminarie che hanno colorato la sera di bellezza.

Un albero di Natale la cui idea la si deve a Michele Vitale, un agricoltore nisseno che, ispirato da video sui social di manifestazioni simili in altre città italiane, ha deciso di portare questa originale iniziativa a Caltanissetta. Tanti gli agricoltori, allevatori, imprenditori agricoli e concessionari come Tomasella Macchine Agricole SRL e La Rocca Macchine Agricole che hanno partecipato a questo straordinario evento con il quale è stato dato vita ad un albero mai visto prima nel territorio nisseno.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Caltanissetta e sostenuto dal Sindaco Walter Tesauro e dall’Assessore Salvatore Petrantoni. I trattori si sono posizionati nelle postazioni designate in modo da disegnare la forma di un enorme albero di Natale. A benedire gli agricoltori, i mezzi e il nuovo raccolto è stato padre Alessandro Giambra, arciprete di San Cataldo. Poi il momento più atteso con l’accensione dei motori e delle luci che ha dato vita ad uno spettacolo emozionante, simbolo della magia del Natale e della resilienza del settore agricolo.

Gli agricoltori nisseni, con questa iniziativa, hanno inteso anche lanciare un messaggio di speranza per il mondo dell’agricoltura che tanti danni ha subito nel territorio in questo 2024 segnato da una forte crisi idrica che ha messo in ginocchio il comparto agricolo, ma che non ha certo spento la luce del senso di appartenenza e dell’amore degli agricoltori per la loro terra. Dunque, un vero e proprio omaggio all’agricoltura e alla solidarietà, quello che gli agricoltori hanno voluto donare alla comunità nissena tutta facendo essi stessi comunità.

Il momento conviviale è stato arricchito dalla distribuzione di panettoni offerti dall’Azienda AD Majora e di gadget a cura di UmaWeb con scambio di auguri tra i partecipanti e il pubblico presente. Un’iniziativa che ha aderito al progetto Ri-Giochi@mo, che promuove la solidarietà e la sostenibilità. Gli agricoltori infatti vi hanno partecipato donando giocattoli usati, che sono stati raccolti e rinnovati per essere distribuiti ai bambini meno fortunati attraverso la Croce Rossa.

Insomma, un messaggio di solidarietà oltre a quello di sensibilizzazione, per non dimenticare che l’agricoltura è il cuore pulsante del territorio nisseno e questa iniziativa non è solo un simbolo natalizio, ma un invito a valorizzare i prodotti, le tradizioni, il territorio e il comparto agricolo intero in una prospettiva che possa guardare non solo al presente ma anche al futuro.