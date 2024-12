Caltanissetta. Agenti di Polizia Stradale in conferenza con alunni dell’IISS “Manzoni” sul tema della sicurezza stradale

CALTANISSETTA. Il tema della sicurezza stradale è stato al centro dell’incontro che questa mattina gli agenti della locale Sezione Polizia Stradale hanno avuto con i ragazzi dell’IISS “Manzoni” di Caltanissetta. In questi ultimi giorni sono stati diversi gli incontri che hanno visto impegnati gli agenti di Polizia stradale in conferenze con gli studenti delle scuole superiori del capoluogo per parlare di sicurezza stradale.

Tanto l’interesse e altrettanta la partecipazione che gli studenti hanno dimostrato verso il tema trattato, a dimostrazione di una sensibilità notevole che gli stessi studenti hanno mostrato verso una problematica tanto viva quanto attuale come quella della sicurezza stradale.