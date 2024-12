Caltanissetta, acqua non potabile in tutta la rete idrica cittadina: il sindaco Tesauro firma ordinanza di divieto di utilizzo

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, nell’ordinanza n. 44 del 02 Dicembre 2024 ha ordinato il divieto temporaneo di consumo dell’acqua per uso alimentare per tutte le utenze idriche dell’abitato di Caltanissetta servite dalla rete idrica in gestione alla società Caltaqua acque di Caltanissetta.

L’ordinanza ha decorrenza immediata e impone a tutte le utenze idriche cittadine di limitarsi a utilizzare l’acqua per uso non alimentare, sino a quando i valori non rientrano nella norma.

Si precisa anche che i responsabili degli esercizi pubblici alimentari dovranno adottare le misure di autocontrollo, previste dal sistema HACCP e porre in essere ogni adempimento.

Il divieto è stato emanato a seguito della nota n. 70846 del 2/12/2024 pervenuta dall’ASP di Caltanissetta, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione che comunica che dalle analisi chimiche effettuate sui campioni d’acqua destinata al consumo umano, prelevati in data 2/12/2024, queste sono risultate non conformi per il superamento del parametro relativo alla torbidità sia in entrata che in uscita dal Serbatoio San Giuliano gestito dalla società Caltaqua Acque di Caltanissetta e, pertanto, non conformi al D.Lgs. n. 18/23