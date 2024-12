Calcio Under 19. Al “Valentino Mazzola” la Sancataldese batte 2-0 la Nissa e la supera in classifica

Sconfitta esterna per la Nissa Under 19 (nella foto) che ha perso 2-0 al Valentino Mazzola contro i pari età della Sancataldese. Derby amaro per i nisseni che non sono riusciti a dare incisività alle loro manovre offensive venendo battuti con un gol per tempo. La Monica e Carta gli autori delle reti che hanno permesso agli Under 19 verdeamaranto di battere la Nissa di Giacomo Serafini.

La Nissa ha tentato di rimontare o quantomeno di riaprire la partita, ma non c’è riuscita in quanto la Sancataldese ha chiuso bene gli spazi impedendo agli avanti biancoscudati di far male alla difesa avversaria. Ora la Nissa è quinta in classifica ma ad appena 2 punti di ritardo dalla coppia di seconde Sancataldese e Akragas, e ad un solo punto dal Ragusa, ma lontana 8 lunghezze dalla capolista Siracusa. (Foto da Nissa Fc Calcio giovanile – Scuola Calcio)