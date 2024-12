Buzz Lightyear in Brawl Stars, dicembre è il mese delle novità

(Adnkronos) – Brawl Stars continua a essere un fenomeno globale nel panorama dei giochi per dispositivi mobili. Attualmente, il gioco vanta oltre 100 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo. Questo numero impressionante riflette la popolarità del gioco, che offre una varietà di modalità di gioco adatte a diversi stili di giocatori, mantenendo un costante interesse grazie a regolari aggiornamenti e nuovi contenuti. Dicembre si presenta con nuove aree da esplorare e sfide, modificando non solo l'equilibrio dei personaggi ma arricchendo anche l'esperienza di gioco con una narrativa avvincente e coinvolgente che lega i nuovi personaggi agli eventi globali del gioco. Tra le novità più attese e svelate proprio nella giornata di ieri, nel consueto appuntamento Brawl Stars Talk, sicuramente spicca per la prima volta la possibilità di utilizzare brawler temporanei, nello specifico Buzz Lightyear e altre personaggi iconici della saga di Toy Story. Dal 12 dicembre al 4 febbraio 2025, tutti gli appassionati potranno avere a disposizione Buzz Lightyear e le sue tre innovative modalità di gioco con specifiche abilità e super poteri.

Modalità Spada: Buzz Lightyear usa la sua spada e diventa un combattente corpo a corpo come Bibi, preferendo combattere i nemici a corto raggio. La super abilità gli consente di saltare e atterrare su un nemico a distanza, respingendolo e infliggendo danni elevati come la super abilità di El Primo.

Modalità Laser: Buzz spara laser, più o meno come 8-Bit con uno stile di gioco da tiratore. Gli attacchi laser infliggono anche danni nel tempo ai nemici colpiti, proprio come Crow. La super abilità permette di lanciare i laser in un cono più ampio, con la possibilità di colpire più nemici a distanza.

Modalità Ala: In questa modalità, Buzz Lightyear spara due proiettili davanti a sé, che infliggono più danni quanto più sei vicino al nemico. Lo stile di gioco di questa modalità è simile a una versione invertita di Piper. Il suo super permette di saltare e volare in linea retta, sganciando bombe sul terreno di gioco. Buzz Lightyear entrerà facilmente, grazie alle sue caratteristiche di gioco, nel novero dei Brawler più potenti ed efficaci andando quasi certamente ad affiancare i brawler del Tier S come Mortis, Rico, Piper, Stu, Colt, Surge e l'astronascente Shade. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)