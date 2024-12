Basket giovanile: vola “l’imbattuta” Invicta U14

Invicta U14 che continua a sognare e chiude la prima metà di stagione imbattuta. Arriva Ribera al PalaCannizzaro, forte degli ottimi risultati dello scorso anno (imbattuta), e i ragazzi in maglia bianca guidati da tutta l’esperienza di Coach Cordova seguito dal giovane Mulè cercano di partire subito forte.

Con un’attenta difesa e una corretta gestione della palla chiudono il primo quarto sul 15-9, con Ciulla in regia e gli importanti punti di Taschetti, Maniscalco e Intilla.

Secondo quarto in cui regna l’equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento e iniziano ad arrivare le prime rotazioni con Sciabbarrasi e Fiamma subito dentro la partita con forte impatto e intensità, e si va a riposo sul 30-23.

Terzo quarto in cui il gruppo in maglia azzurra, guidato da coach Faraci, alza l’intensità in difesa e fa uscire fuori dalla partita il quintetto nisseno chiudendo il quarto con un sonoro 2-16, e partita ribaltata. Padroni di casa però che non mollano, coach Cordova e a seguire Mulè suonano la carica, ed è così che si iniziano a stringere le maglie in difesa, con Pastorello e Bonelli combattenti al rimbalzo, Nicoletti e Intilla prima e Ciulla poi solidi in difesa e un eroico Taschetti (con ben 16 punti realizzati a fronte dei 18 totali del quarto).

Ed è dunque l’invicta alla fine della partita a festeggiare la vittoria, con un ultimo quarto in cui i padroni di casa subiscono solo 6 punti complici gli errori dalla lunetta della squadra ospite, chiudendo la partita 50-45 sotto gli occhi di tutti i genitori e del presidente Terrana presente per l’occasione.