Asp Caltanissetta, firmati i contratti di riqualificazione di 18 ex Ausiliari Specializzati e Ota in OSS

Presso la sede centrale della Direzione Generale si è tenuta la firma dei contratti di riqualificazione di 18 ex Ausiliari Specializzati e OTA in Operatori Socio Sanitari. Mediante l’indizione di un Avviso Pubblico di ricognizione interna è stato redatto un elenco di idonei aventi diritto alla riqualificazione che “da 24 anni attendevano questo momento” come afferma il Direttore Generale Salvatore Ficarra. Alla cerimonia di stipula del contratto con la nuova qualifica personale erano presenti oltre al Manager, il Direttore Amministrativo e l’Ufficio delle Risorse Umane. I 18 OSS prenderanno ufficialmente servizio dall’1 Gennaio 2025 presso i Presidi Ospedalieri di Gela, Caltanissetta, Niscemi, Mazzarino e Mussomeli dove potranno svolgere l’attività di collaborazione con il personale sanitario e assistere autonomamente il malato durante le sue necessità quotidiane.