Al Risiko Club Ufficiale Caltanissetta XVI° Torneo la vittoria ha arriso a Giulia Gulino

CALTANISSETTA. Ci sono voluti tre giri di sdadata, ma alla fine ha vinto Lei: Giulia Gulino in una combattutissima partita che sembrava non finire mai, conclusasi solo dopo più di due ore con la vittoria di Giulia Gulino che avuto la meglio su Andrea Kiswarday (secondo), Gabriele Taschetti (terzo) e Maria Pia Matraxia (quarta). Il tutto contornato da due tavoli di amichevoli.

E dopo le premiazioni dei quattro finalisti del XVI° torneo (torneo di Natale), la premiazione dei primi quattro del FantaRisiko!, in ordine di classifica: Giancarlo Ciulla, Gabriele Taschetti, Maurizio Giunta e Alessandro Ciulla e la premiazione della vincitrice del Ranking “Eclettica” 2024 Giorgia Moscarelli che di diritto farà parte della squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre 2025, c’è stato un brindisi accompagnato da panettone e pandoro a suggellare l’armonia ed il clima di festa che ogni giovedì invade Eclettica Street Factory.

“ E’ stato un torneo molto interessante- dichiarano dal direttivo- che ha registrato 28 iscritti con una nutrita presenza femminile e con molti giovani, alcuni dei quali giocavano per la prima volta in un torneo. E’ non è un caso che a vincere un torneo ufficiale sia stata una donna. Per la prima volta dopo quindici tornei (il primo torneo ufficiale è datato dicembre 2021) e dopo una “supremazia” al maschile è stata una giovanissima donna a vincere Giulia Gulino. Stessa cosa per quanto riguarda il Ranking “Eclettica” 2024 vinto per la prima volta da una giovane donna Giorgia Moscarelli (nelle due edizioni precedenti avevano vinto Alberto Presti nel 2022 e Manuel Carapezza nel 2023)”.

Il direttivo dopo il Natale e prima di Capodanno si riunirà per fare sintesi delle proposte emerse in questo mese in merito all’attività da programmare per il 2025, cercando di rendere i tornei più interessanti e diversi, nelle formule, in modo da essere “attrattivi” nei confronti di chi si vuole avvicinare al Risiko!