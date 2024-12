Aeroporto di Catania. Natale 2024: dal 22 dicembre al 7 gennaio previsti 512 mila passeggeri (+1,3% rispetto allo scorso anno)

Nel periodo delle feste, le proiezioni confermano un trend positivo per lo scalo aeroportuale di Catania: per le settimane comprese tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, come SAC si prevede un traffico complessivo di 512.000 viaggiatori, con un incremento del +1,3% rispetto allo scorso anno. Di questi, 345.000 saranno passeggeri nazionali e 167.000 internazionali.

Tra le destinazioni nazionali più gettonate, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate si confermano le mete preferite dai passeggeri. Per le destinazioni internazionali, Malta, Tirana e Budapest dominano la lista, con un incremento del +7% per i voli verso Malta rispetto al 2023.