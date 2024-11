Vallelunga. Il 7 novembre convocato il Consiglio comunale

VALLELUNGA. Il Consiglio Comunale, è stato convocato dal presidente del consiglio Letizia Vullo in seduta pubblica ordinaria su determinazione del Presidente per: GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2024 alle ore 15:00 presso il Centro Polifunzionale sito in Piazza Europa di questo comune , per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Nomina scrutatori;

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente (seduta del 29 luglio 2024);

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, all’attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e s.m.i. legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i. legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.;

Adeguamento oneri concessori riguardanti il costo di costruzione di cui all’art. 17, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, legge n. 10/77, art. 5 legge 537/1993, dpr6 giugno 2001, n. 380 recepito nella Regione Sicilia con l.r. 10 agosto 2016 n. 16 e s.m.i. – Anno 2024;

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000); Mancata ratifica della variazione di bilancio adottata d’urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 71 del 5.9.2024, provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 175, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.