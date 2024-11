URS Sicilia, insediato il nuovo Dirigente dell’Ambito Territoriale Caltanissetta ed Enna: è Marcello Giovanni Li Vigni

Si è insediato martedì 29 ottobre il nuovo Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio V dell’USR Sicilia, Dott. Marcello Giovanni Li Vigni, 43 anni, palermitano. Laureato in Economia e amministrazione aziendale, approda all’USR Sicilia nel dicembre 2014 dopo un quinquennio a Varese al Ministero dell’Interno. Già funzionario all’USR Sicilia e Revisore dei conti nelle istituzioni scolastiche siciliane, assume la carica di dirigente tecnico con funzioni ispettive a febbraio 2023 occupandosi anche di promozione del benessere fisico, educazione alla salute e formazione del personale ATA. Ha conseguito il Diploma di Esperto in appalti pubblici presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e vanta competenze sia nel campo della contabilità che dei contratti. È stato anche reggente dell’Ufficio II – Risorse finanziare, Politiche formative e Fondi europei dell’USR Sicilia.

Il Dott. Li Vigni, subentra al Dott. Ing. Filippo Ciancio, che negli ultimi quattro anni ha diretto l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna e grazie alla sinergia con i Dirigenti Scolastici è riuscito a trovare le soluzioni tecnico – amministrative necessarie per migliorare il servizio scolastico e renderlo funzionale alle reali esigenze del territorio. Il Dirigente Ciancio rientra a Palermo a gestire il corpo ispettivo dell’USR Sicilia.

Il Dott. Li Vigni incontrerà i Dirigenti scolastici delle province di Caltanissetta ed Enna il 6 novembre p.v. alle ore 11:00, e in continuità con il Suo predecessore, auspica un lavoro di squadra improntato ai valori della condivisione, competenza e professionalità che sempre devono contraddistinguere i Dirigenti nell’adempimento dei doveri istituzionali.

Il Dirigente assicurerà un dialogo costante, costruttivo e collaborativo con le Istituzioni per rispondere a tutte le esigenze della comunità educante e offrire agli alunni delle province di Caltanissetta ed Enna il migliore servizio scolastico possibile.