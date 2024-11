Under 17. Pari Nissa 2-2 in rimonta con il Riesi: la recuperano Riccobene e Amico

Finisce in parità, nel campionato Under 17, il confronto tra la Nissa e il Riesi 2002. Partita scoppiettante ricca di gol. Inizia forte il Riesi in gol due volte. Un doppio vantaggio che mette le ali alla squadra ospite che, evidentemente, pregusta ormai la vittoria.

Tuttavia, la Nissa di mister Maddalena non è squadra da lasciarsi scoraggiare alle prime difficoltà e allora ecco arrivare la rimonta. Prima Riccobene ha accorciato le distanze, poi Amico ha griffato il 2-2 definitivo. Un punto prezioso, quello conquistato dalla Nissa, sia per il valore degli avversari che per come si era messa la partita.