E’ ufficiale: Giovanni Campanella è il nuovo allenatore della Nissa. Il tecnico e la società biancoscudata hanno trovato l’accordo e pertanto allenerà la Nissa per il resto della stagione di serie D 2024/2025.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente Luca Giovannone e il ds Ernesto Russello.

Giovannone, prima di annunciare il nuovo allenatore ha voluto fare qualche precisazione sostenendo di non aver esonerato Terranova perchè c’era stata la contestazione dei tifosi, quanto “perchè tra tecnico e squadra non c’era più alchimia”. Il presidente avrebbe assunto questa decisione anche se domenica scorsa la Nissa avesse battuto il Ragusa.

Giovannone ha parlato del nuovo tecnico in termini positivi, ma ha anche sottolineato che tale scelta è stata fatta dal ds Russello che continua ad avere pieni poteri e la massima fiducia della società. Il presidente ha poi lanciato un appello ai tifosi a ripartire da zero e a sostenere la Nissa e il nuovo corso targato Campanella.

Il nuovo tecnico della Nissa ha nel frattempo presieduto il primo allenamento al “Tomaselli” con la sua nuova squadra. E’ stata la volta poi del ds Russello che, nel sottolineare come Terranova abbia pagato con il suo esonero anche per colpe non proprie, ha detto di ben conoscere il nuovo tecnico della Nissa.

Infine lo stesso ds ha comunicato che Angelo Sciuto sarà il vice allenatore della Nissa.