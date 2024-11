Sommatino. Evento speciale all’Istituto comprensivo “Di Maria” per la Giornata mondiale dell’albero

SOMMATINO. Giornata speciale per l’amministrazione comunale che, in occasione della Giornata mondiale dell’albero, ha avuto il piacere di assistere alla piantumazione di diverse piante da parte dei bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”.

In particolare è stata intitolata un’aiuola presso il cortile “Maria Helena Presti” ai bimbi Maria Giulia e Damiano Karol Indorato. “Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso”: è stato lo slogan che ha animato una giornata speciale nel corso della quale è stato possibile ricordare non solo quanto gli alberi siano importanti per gli esseri viventi e per l’intero ecosistema, ma anche come, attraverso gli stessi alberi, simbolo di vita, sia possibile ricordare chi non c’è più.