Sommatino. Approvato in Giunta il Bilancio di previsione 2024 – 2026.

SOMMATINO. E’ stata accolta con soddisfazione da parte del sindaco e della sua amministrazione comunale l’approvazione in Giunta del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Il sindaco ha precisato che la sua amministrazione comunale ha approvato fin qui ben 4 rendiconti e 1 Bilancio di Previsione in 29 mesi.

<Tutto ciò – ha detto l’amministrazione comunale – sta portando il nostro Ente a regolarizzare la situazione finanziaria e mettere i presupposti per nuove assunzioni e stabilizzazioni dei precari. Andiamo avanti dritti per la nostra strada, consapevoli che tanto è stato fatto e tanto ancora è da fare, sempre per il bene della nostra comunità”.