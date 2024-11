Serie D. La Sancataldese vuol tornare a vincere contro il Castrum Favara al “Valentino Mazzola”

Dopo due turni esterni consecutivi, la Sancataldese torna a giocare al Valentino Mazzola. Avversario di turno il Castrum Favara dell’ex allenatore verdeamaranto Pietro Infantino. Una squadra, quella favarese, apparsa in crescita che, anche a San Cataldo vuole ben figurare. La Sancataldese, tuttavia, non può permettersi passi falsi, per cui punta ad una vittoria che, se ottenuta, le consentirebbe di fare un bel salto in classifica.

Questi i prezzi dei biglietti in prevendita e online:

Tribuna centrale 16 euro

Tribuna centrale RIDOTTO* 14 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F 13 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 11 euro

Curva 8 euro

Curva RIDOTTO* 6 euro

Settore OSPITI 13 euro

Settore OSPITI Ridotto* 11 euro

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni

Punti vendita a San Cataldo: Tabaccheria Menna C. Vittorio Emanuele n.98

Tabaccheria Gigante V. Babbaurra n. 201

Tabaccheria Cammarata C. Vittorio Emanuele n.13

Link per acquistare i biglietti: https://www.postoriservato.it/…/asd-sancataldese-calcio…

La prevendita si chiude domenica alle 11.

Prezzi al Botteghino:

Tribuna centrale 19 euro

Tribuna centrale RIDOTTO* 17 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F 16 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 14 euro

Curva 10 euro

CURVA RIDOTTO*: 8 euro

Settore OSPITI: 16 euro

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni

I biglietti riservati al settore ospiti saranno disponibili previa esibizione di un valido documento di riconoscimento. (Foto Sancataldese Calcio Offcial, Vincenzo Bonelli)