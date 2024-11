Serie D. La Nissa, prima segna con Samake, e poi viene rimontata dal Città di Sant’Agata che si impone 3-1

Sconfitta esterna per la Nissa che ha perso 3-1 in rimonta contro il Città di Sant’Agata. Una battuta d’arresto che, alla vigilia, non era prevedibile, visto che la Nissa era reduce dalla bellissima vittoria contro la capolista Scafatese domenica scorsa.

Tanto più che dopo 19 minuti di gioco, dopo aver colpito la traversa, proprio la Nissa era passata in vantaggio al Biagio Fresina con un bel gol di Samake. La squadra di Nicolò Terranova, che ha disputato un buon primo tempo, ha anche sfiorato il raddoppio con un’altra bella conclusione sempre di Samake. Tuttavia, quando il primo tempo si avviava verso la fase conclusiva è arrivato il pari dei padroni di casa su una palla inattiva nella quale la difesa nissena s’è fatta trovare schierata male con Capomaggio che ha pareggiato di testa sul secondo palo.

Nel secondo tempo Sant’Agata in vantaggio. Stavolta un lancio preciso di Demoleon ha sorpreso la difesa della Nissa e Pussetto è potuto filare fino all’area di rigore per poi battere Cassano. Il 3-1 invece lo ha siglato Manfrellotti, e sempre a seguito di un errore che ha permesso ai padroni di casa di siglare il 3-1.

Nella ripresa la Nissa è apparsa, per stessa ammissione del suo tecnico Nicolò Terranova, calata mentalmente. La squadra non ha purtroppo ripetuto la bellissima prestazione che gli aveva permesso di battere la capolista Scafatese. Alla distanza, dopo un buon primo tempo, la squadra è calata e il Città di Sant’Agata, complesso solido e ben organizzato, con una prova umile e molto determinata, è riuscito a far suo il match e a conquistare i tre punti.