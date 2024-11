Serie D. La Nissa affronta la capolista Scafatese e punta ad una prestazione di carattere e personalità

Nuovo big match per la Nissa che domenica 3 novembre affronta in casa la capolista Scafatese (ore 14,30 stadio “Tomaselli”). Confronto che si annuncia oltremodo impegnativo per una squadra come la Nissa che arriva a questa sfida dopo aver ottenuto tre pareggi consecutivi.

La squadra di Nicolò Terranova sta complessivamente bene, in settimana ha lavorato sodo per preparare al meglio il match con la capolista, e intende onorare al meglio questo impegno provando, perchè no, a vincerlo. Ovviamente, va considerato che la Nissa di fronte si troverà la capolista, ma questa squadra nelle ultime settimane è sembrata in crescita rispetto a quella delle prime gare di campionato, per cui è lecito attendersi da parte dei biancoscudati una prestazione di carattere e personalità. Con la segreta speranza che, magari, possa arrivare la prima vittoria casalinga di questa stagione in serie D.

Per la gara di domenica è squalificato Bollino, ma rientra Semenzin. Il tecnico Terranova, per il resto, dovrebbe poter disporre di tutta la rosa al completo. La probabile formazione: Cassano, Tumminelli, Loza, Agnello, Barrera, Bruno, Semenzin, Mannino, Diaz, Maltese, Rotulo. Arbitro dell’incontro è stato designato Domenico Damato di Milano.

Sarà possibile, per i tifosi della Nissa impossibilitati anche dalla distanza o per i tifosi della Scafatese, seguire la gara in diretta streaming collegandosi al sito web www.nissalive.it ed acquistando direttamente un ticket valido per la diretta del match al prezzo di 9 euro.