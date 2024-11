Seconda Categoria. L’Atletico Nissa vince e risale in classifica; super Riesi 2002; sconfitta l’Amo Gela Dorica

In Seconda categoria, con il Real Gela che ha osservato il turno di riposo, vincono Atletico Nissa e Riesi 2002 (nella foto), perde l’Amo Gela che non ha più come allenatore Francesco Italiano.

Daniele Pagnotta (Atletico Nissa), per lui gol decisivo ad Assoro

Nel girone G, bella affermazione per l’Atletico Nissa che s’è imposta con il minimo scarto 0-1 in trasferta contro il Crisas Assoro. A decidere il confronto è stato un gol di Pagnotta. L’Atletico Nissa del neo tecnico Di Francisca è così salito a 10 punti in classifica.

Va come un treno espresso il Riesi 2002. La squadra di Salvatore Sammartino s’è imposta 2-0 sulla Vis Bompietro con reti di Gangitano e Fiorenza, e attualmente è in testa alla classifica del girone con 19 punti a pari merito con l’altra capolista Sporting Casale.

A Catenanuova, infatti, lo Sporting ha battuto 4-2 l’Amo Gela Dorica. Le reti gelesi, segnate da Domicoli e Ascia, non sono bastate per ribaltare il risultato del match che i padroni d casa hanno fatto loro con una bella prestazione.