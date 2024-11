Seconda Categoria girone G. Riesi 2002 a tutta e 2° posti in classifica, risale il Real Gela, Atletico Nissa ancora ko

Nel campionato di Seconda categoria ancora una sconfitta per l’Atletico Nissa. La squadra del presidente Salvatore Messina ha perso 1-0 in trasferta contro la Sanconitana. Match combattuto risolto in pieno recupero da un gol di Mazzullo e sconfitta beffarda per i nisseni che hanno dovuto incassare l’ennesimo stop in campionato.

Atletico Nissa

Va invece a mille il Riesi 2002 di Salvatore Sammartino (nella foto) che ha travolto 3-0 la pur forte Valguarnerese con Sammarco, Sciarrino e ancora Sammarco. L’ex Sommatinese è diventato un fattore per la squadra riesina che sta risalendo posizioni in classifica e ora è seconda a quota 13 in classifica.

Bene anche il Real Gela che, sospinto dai gol del suo bomber Di Stefano, ha battuto fuori casa il Raddusa 3-6. Oltre alla doppietta del suo bomber, da segnalare le reti di Minardi, Strenuo, Trainito e Di Bella. Ha riposato l’Amo Gela Dorica.

Real Gela

Questa la classifica del girone G di Seconda Categoria: Sporting Casale Catenanuova 16, Amo Gela Dorica e Riesi 2002 13, Real Gela, Valguarnerese e Sanconitana 11, Lagoreal Pergusa Enna 7, Crisas Assoro 6, Atletico Nissa e Vis Bompietro 4, Raddusa 0. *Una partita in meno.