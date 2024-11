Seconda Categoria. Anticipo del sabato per il Real Gela; Atletico Nissa e Riesi 2002 puntano al successo per salire ancora in classifica

Nel campionato di Seconda categoria, girone G (quello delle 4 Nissene) anticipo sabato 9 novembre alle 14,30 con il Real Gela che affronta fuori casa il fanalino di coda Raddusa. Per la squadra di Angelo Gaccione un impegno sulla carta facile anche se gli ennesi sono sempre insidiosi quando giocano tra le mura amiche.

Domenica il resto del programma in una giornata nella quale la vice capolista Amo Gela Dorica riposa. In particolare, la Sanconitana affronta in casa l’Atletico Nissa in un confronto ritenuto fondamentale per i nisseni in chiave ripresa. La squadra del presidente Salvatore Messina è in forte crescita e, dopo aver conquistato il primo successo in campionato contro il Lagoreal, punta a bissare la vittoria di domenica scorsa con un’altra prestazione vincente e convincente.

Impegno importante anche per il Riesi 2002 di Salvatore Sammartino che affronta in casa la Valguarnerese, terza forza del campionato. Un confronto, anche qui estremamente importante in ottica classifica in quanto una vittoria schiuderebbe orizzonti significativi ai riesini.