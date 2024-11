Scoprire e riscoprire Caltanissetta, il 24 novembre visita guidata del Cral Giustizia al quartiere Provvidenza

Le visite guidate dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta …. e non solo – 2024” proseguono come da programma. Domenica 24 novembre è prevista una passeggiata, sempre con la guida del prof. Enzo Falzone, al rione Provvidenza per conoscere la storia della nostra città e ammirare la realtà di oggi nella nuova rimodulazione del quartiere. La passeggiata proseguirà con visita al B&B Antichi Ricordi e alla casa di Guido Chiarelli. L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti la Fontana del Tritone in Piazza Garibaldi. Il Cral ringrazia per la collaborazione a questa iniziativa le associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli, Francesco Amico, Royal Eagles e della delegazione Prov.le di Caltanissetta delle Guardie d’Onore alle reali tombe al Pantheon. Iniziativa che ha, altresì, ottenuto il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della ProLoco nissena. Lo svolgimento delle visite guidate è finalizzato a far conoscere quanto di bello e interessante ha la nostra città e, a tale scopo, Cral invita i giovani a partecipare per “scoprire e riscoprire” Caltanissetta. La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL). Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA