San Cataldo. Per la Giornata della Gentilezza alunni del plesso San Filippo Neri hanno donato beni di prima necessità all’associazione “Un Gesto per un Sorriso”

SAN CATALDO. In occasione della “Giornata della gentilezza”, l’associazione Un Gesto per un Sorriso, da sempre in prima linea sul fronte della solidarietà verso le persone più povere e bisognose, è stata invitata dalle Classi 2A e 2B del plesso San Filippo Neri, per ricevere in donazione beni di prima necessità.

Un piccolo ma significativo gesto, quello compiuto dagli alunni del plesso San Filippo Neri per il quale i responsabili dell’associazione hanno inteso ringraziare le insegnanti Cristina Leone, Vanessa Sardo, Laura Amico e Mariella Amico dell’ I.C. CARDUCCI, “per aver trasmesso ai bambini, il senso di responsabilità che ogni cittadino dovrebbe avere a favore dei meno fortunati. Siamo felici e grati di aver partecipato a questo encomiabile evento”.