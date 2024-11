Promozione girone C. Nell’anticipo del sabato, il Serradifalco a caccia della prima vittoria in casa contro il Villarosa San Sebastiano

Nel campionato di Promozione, girone C, anticipo sabato 16 novembre per il Serradifalco Calcio di Carmelo Giordano. La squadra del presidente Totò Caramanna affronta in casa gli ennesi del Villarosa San Sebastiano (ore 14,30) in un confronto importante soprattutto per i falchetti che puntano a conquistare la prima vittoria stagionale in casa.

I falchetti di capitan Totò Di Marco, infatti, fin qui, non hanno ancora conquistato alcuna vittoria nei 3 incontri giocati in casa pareggiando 2 volte e perdendo una volta. Di fronte comunque si troveranno una squadra come il Villarosa molto ben organizzata che punta, a sua volta, a confermarsi nelle zone alte della classifica.

Insomma un anticipo alquanto interessante, quello che si annuncia tra due squadre che vogliono legittimare le loro ambizioni di classifica con prestazioni all’altezza delle loro aspettative. Arbitrerà Serradifalco – Villarosa San Sebastiano Domenico Calanna di Acireale, con guardalinee Gianluca Giuseppe Campa di Siracusa e Antonio Ucchino di Acireale.